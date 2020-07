Rocco Fredella pronto al matrimonio | Ex di Gemma Galgani dopo Uomini e Donne (Di venerdì 10 luglio 2020) Rocco Fredella racconta al magazine di Uomini e Donne quanto sia pronto al matrimonio insieme alla sua compagna Doriana. L’ex cavaliere del talk show all’interno del parterre maschile aveva sceso le scale per corteggiare e conoscere meglio Gemma Galgani. La loro storia d’amore però, è durata relativamente poco visto che, la dama ha deciso dopo una serie di insicurezze e di dubbi di chiudere la conoscenza con Rocco. Fredella più volte si è mostrato interessato alla dama, arrivando al punto di organizzarle una vera e propria sorpresa all’interno di un castello che, non è stata apprezzata in modo positivo da Gemma. La loro ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Fredella ‘Trono over’, ex fidanzato di Gemma Galgani a ‘Uomini e Donne’ annuncia: “Mi sposo, ho già firmato la promessa di matrimonio!” Isa e Chia UeD Gemma e Nicola rinunciano a un sogno: preoccupazioni e lontananza

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli smentiscono la presunta crisi. I due volti protagonisti del Trono Over si svelano in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine e proprio qui continuano a parlare ...

Kikò Nalli “litigai con Rocco Casalino e lo rincorsi”/ “A ripensarci oggi…”

Kikò Nalli e Rocco Casalino avrebbero avuto un’accesa lite circa 20 anni fa. Si tratta di un episodio raccontato proprio dal noto hairstylist oggi, 26 giugno, nel corso di un’intervista rilasciata a F ...

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli smentiscono la presunta crisi. I due volti protagonisti del Trono Over si svelano in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine e proprio qui continuano a parlare ...Kikò Nalli e Rocco Casalino avrebbero avuto un’accesa lite circa 20 anni fa. Si tratta di un episodio raccontato proprio dal noto hairstylist oggi, 26 giugno, nel corso di un’intervista rilasciata a F ...