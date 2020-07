Real Madrid, stagione finita per Marcelo (Di venerdì 10 luglio 2020) Marcelo ha concluso anticipatamente il proprio campionato a causa di un infortunio all’adduttore della coscia sinistra Il terzino sinistro del Real Madrid, Marcelo, ha concluso in anticipo la propria stagione a causa di un infortunio all’adduttore della coscia sinistra che lo costringerà a saltare le prossime quattro partite della Liga. Questi match si svolgono nel giro di nove giorni, un lasso di tempo molto breve per recuperare dall’infortunio. Marcelo ha giocato l’intera scorsa partita contro l’Athletic Bilbao domenica scorsa senza poi allenarsi con la squadra in questa settimana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Liga - dove vedere Alaves Real Madrid in streaming dove vedere Alaves Real Madrid in streaming – Il Real Madrid scende in campo per compiere un ulteriore passo verso il titolo di Campione di Spagna. La formazione guidata da Zidane affronta il Deportivo Alaves in un match chiave anche per gli

Real Madrid-Alaves : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Ancora Rodrygo e Asensio con Benzema La partita che chiuderà la giornata numero 35 della Liga spagnola vede protagonista la prima in classifica, il Real Madrid, contro una delle squadre più in difficoltà in questo momento; l'ennesima sconfitta consecutiva

Real Madrid : Marcelo ko - starà fermo tre settimane ANSA, - ROMA, 10 LUG - Tegola sul Real Madrid capolista della Liga. Il terzino sinistro Marcelo si è fermato per un problema all'adduttore sinistro. Il brasiliano dovrà rimanere fermo per qualche

