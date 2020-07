Omicidio Alessandro Polizzi, confermato ergastolo per Riccardo Menenti (Di venerdì 10 luglio 2020) Ha finalmente avuto giustizia Alessandro Polizzi, il 24enne morto il 26 marzo 2013, ucciso dal padre dell’ex fidanzato della sua ragazza, Julia. L’aggressore stesso era già stato condannato all’ergastolo in due gradi di giudizio, Riccardo Menenti. Il figlio di Menenti, Valerio, è stato confermato colpevole e raggiunto da una condanna a 16 anni e mezzo. Polizzi ucciso, la fidanzata Julia picchiata e ferita Alessandro Polizzi e Julia Tosti stavano insieme da qualche mesi e convivevano da pochissimo quando Riccardo Menenti ha fatto irruzione nell’appartamento di via Ettore Ricci, mentre loro dormivano, con una pistola ed un piede di ... Leggi su thesocialpost

Alessandro6365 : #AutoEMotori #CasaEFamiglia ? OMICIDIO STRADALE In Italia, nel solo primo semestre 2017, si sono verificati 20.687… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Omicidio Alessandro Polizzi: Cassazione conferma ergastolo per Riccardo Menenti, come esecutore materiale, e 16 anni e… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Omicidio Alessandro Polizzi: Cassazione conferma ergastolo per Riccardo Menenti, come esecutore materiale, e 16 anni e… - AncoraMarina65 : RT @chilhavistorai3: Omicidio Alessandro Polizzi: Cassazione conferma ergastolo per Riccardo Menenti, come esecutore materiale, e 16 anni e… - chilhavistorai3 : Omicidio Alessandro Polizzi: Cassazione conferma ergastolo per Riccardo Menenti, come esecutore materiale, e 16 ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Alessandro Alessandro Polizzi, Cassazione conferma le condanne: Riccardo e Valerio Menenti colpevoli dell'omicidio Il Messaggero Omicidio Alessandro Polizzi, confermato ergastolo per Riccardo Menenti

L’omicidio di Alessandro Polizzi Chi fosse il responsabile di un delitto così efferato è stato ovvio in poco tempo: la pistola era stata abbandonata sul posto e c’erano le impronte di Menenti sul ...

Ciontoli nuovo processo, Viola Giorgini ammessa come testimone: dovrà dire la verità

Ciontoli nuovo processo: l’Appello bis sull’omicidio di Marco Vannini potrebbe avere come protagonista principale, in qualità di persona informata sui fatti e chiamata a testimoniare in aula proprio d ...

L’omicidio di Alessandro Polizzi Chi fosse il responsabile di un delitto così efferato è stato ovvio in poco tempo: la pistola era stata abbandonata sul posto e c’erano le impronte di Menenti sul ...Ciontoli nuovo processo: l’Appello bis sull’omicidio di Marco Vannini potrebbe avere come protagonista principale, in qualità di persona informata sui fatti e chiamata a testimoniare in aula proprio d ...