“Nucleo familiare positivo al covid”, l’annuncio del sindaco di Serino (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del sindaco di Serino. “In questi minuti l’ASL di Avellino ha confermato la positività, all’infezione da COVID-19, di un nucleo familiare di 4 persone, legati direttamente ai casi registrati in questi giorni nel serinese e già in isolamento domiciliare da diversi giorni, per i quali attendevamo gli esiti dei tamponi. Fortunatamente le condizioni sono stabili e la situazione è continuamente monitorata e sotto controllo. Continuiamo a raccomandarvi prudenza e rispetto delle regole”. L'articolo “Nucleo familiare positivo al covid”, l’annuncio del sindaco di Serino proviene da ... Leggi su anteprima24

