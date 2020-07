Napoli, Demme: “Perché mi trovo bene qui” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Diego Demme racconta i suoi primi tempi a Napoli. “Sono felice di essere a Napoli, qui c’è un ambiente magnifico”. Spiega oggi il calciatore azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Intanto – racconta Demme – siamo molto contenti della conquista della Coppa Italia. Sicuramente abbiamo un gruppo forte che può ancora dare di più però noi dobbiamo solo proseguire a lavorare e seguire il mister per cercare di migliorare l’anno prossimo”. Il centrocampista azzurro ne approfitta per parlare del prossimo match del Napoli contro il Milan che si terrà domenica prossima, 12 luglio. “Il Milan – spiega Demme – è una squadra ... Leggi su anteprima24

