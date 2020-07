Juventus, Nedved: «Col Lione partita difficile. Accoppiamenti stimolanti» (Di venerdì 10 luglio 2020) Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha commentato i sorteggi di Champions League A Nyon si sono tenuti i sorteggi di Champions League. L’urna non è sta benevola per la Juventus e a parlarne, ai microfoni di SportMediaset, è stato il vicepresidente bianconero Pavel Nedved. Lione – «Prima di tutto dobbiamo passare il turno e sappiamo che ci aspetta un ritorno degli ottavi di finale molto difficile con il Lione. Gli Accoppiamenti sono molto stimolanti, del resto dai quarti in poi è difficile scegliere un avversario, perché tutte le squadre sono forti». SORTEGGI – «Real Madrid e Manchester City sono due squadre che ... Leggi su calcionews24

