Incidente Alex Zanardi: da martedì si ipotizza l’uscita dal coma farmacologico (Di venerdì 10 luglio 2020) Permangono stabili, con un quadro neurologico definito sempre “grave“, le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato in prognosi riservata dal 19 giugno scorso nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena. L’ex pilota di Formula 1, che da quando è in ospedale, è stato sottoposto a tre interventi da parte dello staff di specialisti che lo stanno seguendo, è sempre in coma farmacologico. L’ipotizzato risveglio graduale, con la riduzione della sedazione, sarà valutato a partire dalla prossima settimana. Già martedì o mercoledì i medici potrebbero decidere di ridurre il coma farmacologico per verificare il quadro neurologico dopo il violento ... Leggi su meteoweb.eu

“Aveva tutte le ossa della faccia rotte“. Queste sono le parole pronunciate dal professore Giuseppe Olivero, che il 19 giugno ha operato d’urgenza Alex Zanardi all’ospedale Le Scotte, in cui il campio ...

"Aveva tutte le ossa della faccia rotte". Fu così che il professore Giuseppe Oliveri, che operò Alex Zanardi giunto all'Ospedale "Le Scotte" di Siena, descrisse condizioni dell'ex pilota e spiegò la g ...

