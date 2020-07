Incendio a Napoli, una nube nera si alza in cielo: la zona interessata (Di venerdì 10 luglio 2020) Incendio a Napoli: una nube nera invade la città. I Vigili del Fuoco in arrivo sul posto, restano d capire le cause e l’entità del rogo Incendio a Napoli, in zona Porto. Una nube nera si è stagliata ben visibile in quasi tutta la città a dimostrazione della vastità del rogo che ha colpito l’area est della metropoli. Sul posto stanno accorrendo i Vigili del Fuoco, ancora al lavoro per domare le fiamme, oltre che le forze dell’ordine per provare a capire la dinamica dell’incidente. Ancora da chiarire anche la zona dalla quale si è sviluppato il rogo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maxi Incendio in un capannone a ... Leggi su bloglive

ciropellegrino : #Incendio a #Napoli nella zona del porto, colonna di fumo nero visibile da tutta la città - Maximofivestar : RT @NotizieFrance: Incendio a Caivano: fiamme alte e densa colonna di fumo nero sulla città - brevemen : RT @NotizieFrance: Incendio a Caivano: fiamme alte e densa colonna di fumo nero sulla città - PpeGius : RT @NotizieFrance: Incendio a Caivano: fiamme alte e densa colonna di fumo nero sulla città - NotizieFrance : Incendio a Caivano: fiamme alte e densa colonna di fumo nero sulla città -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Napoli Incendio a Napoli nella zona del porto, colonna di fumo nero visibile da tutta la città Napoli Fanpage.it Incendio a Napoli nella zona del porto, colonna di fumo nero visibile da tutta la città

Incendio a Napoli: un’alta colonna di fumo nero si staglia sulla zona Est del capoluogo campano, oltre le gru del porto. Non è ancora stata resa nota la natura del rogo, né dove questo si sia sviluppa ...

Incendio in un capannone di Montecalvo Irpino: fiamme alte e densa colonna di fumo nero

Montecalvo Irpino, incendio in un capannone: fiamme alte e densa colonna di fumo nero Grosso incendio nella notte a Montecalvo Irpino, nell'Avellinese: in fiamme un capannone con all'interno oltre sei ...

Incendio a Napoli: un’alta colonna di fumo nero si staglia sulla zona Est del capoluogo campano, oltre le gru del porto. Non è ancora stata resa nota la natura del rogo, né dove questo si sia sviluppa ...Montecalvo Irpino, incendio in un capannone: fiamme alte e densa colonna di fumo nero Grosso incendio nella notte a Montecalvo Irpino, nell'Avellinese: in fiamme un capannone con all'interno oltre sei ...