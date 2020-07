GAZZETTA – “Conte in rosso” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Conte in rosso” scrive La GAZZETTA dello Sport in apertura quest’oggi in prima pagina, parlando del pari dell’Inter contro il Verona. I nerazzurri non vincono più, adesso sono al 4° posto e hanno perso le ambizioni per lo scudetto. A Verona Romelu Lukaku va ko. Il tecnico: “Persi punti stupidi”. E in campo battibecca con Ivan Juric. “Ibrahimovic boom: ‘Rangnick chi? Non lo conosco. Difficile che io resti al Milan'”. L’intervista integrale a Zlatan Ibrahimovic sull’inserto SportWeek. “Juve-Atalanta giorni bollenti: sorteggio Champions e Scudetto”. Domani lo scontro diretto all’Allianz Stadium. Di spalla spazio alle considerazioni del presidente del Torino dopo la vittoria sul Brescia. “Cairo: ‘Il Toro si è ritrovato. Ora lo voglio bello a San ... Leggi su calciomercato.napoli

Gazzetta_it : #Inter, riecco il #muro: torna la #GDS, #Conte mette a posto la #difesa? #VeronaInter - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? CONTE IN ROSSO ?? Ibrahimovic: 'Rangnick chi?' Tutte le notizie ??… - Gazzetta_it : #Conte: 'Buttiamo sempre punti. Cosa serve per migliorare? Lo dirò al club' #VeronaInter - sportli26181512 : L’Inter guarda all’Europa: Getafe già nel mirino, lo United soltanto in finale: L’Inter guarda all’Europa: Getafe g… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO Il ghigno di #Spalletti, l' #Inter come il 2020 e... #Conte nel mirino dei social #meme -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA “Conte Brusaferro: «L’Iss ha sempre consigliato l’uso della mascherina. “Contact tracing” è strumento chiave della Fase 2» Il Secolo XIX