De Biasi torna all’estero: esperienza sulla panchina dell’Azerbaigian (Di venerdì 10 luglio 2020) Gianni De Biasi torna ad allenare una Nazionale. L'ex tecnico del Torino si rimette in gioco con una nuova esperienza del tutto particolare, non sazio delle imprese sulla panchina albanese.esperienza INTERNAZIONALEcaption id="attachment 989871" align="alignnone" width="594" De Biasi (getty images)/captionIl mister, con un buon trascorso internazionale, allenerà la panchina dell'Azerbaigian. A darne comunicazione è il sito ufficiale della Federazione, che contestualmente annuncia che all'interno dello staff del commissario tecnico ci sarà anche Claudio Bellucci, ex attaccante di Bologna e Sampdoria.IL SUO TRASCORSOcaption id="attachment 989869" align="alignnone" width="594" De Biasi (getty images)/captionDe ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Biasi torna De Biasi torna in panchina: allenerà l'Azerbaigian GianlucaDiMarzio.com Troppe pause al bar: vigile licenziato

Per l'assessore al personale, Francesca De Biasi «non è una vittoria per nessuno. E non è un giudizio alla persona». L'agente ha, però, anche altre gatte da pelare: un procedimento penale per truffa, ...

Allo Scoglio della Regina un centro per la Meloria

Il progetto torna sotto i riflettori al convegno sulle Secche: «Lo apriremo a primavera, lo paga in gran parte Olt» LIVORNO. Sul rettangolo di mare nella zona fra la torre e il faro della Meloria si a ...

