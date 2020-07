Coronavirus, ultime notizie – Conte: «Ho fiducia nel coraggio di Angela Merkel per un accordo sul Recovery Fund». A Hong Kong chiudono di nuovo le scuole (Di venerdì 10 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, salgono ancora i contagi, ma con più tamponi: +229. Scende il numero delle vittime: 12 – Il bollettino della Protezione civileCoronavirus, in Lombardia i contagi superano quota 100. Preoccupa Milano con il doppio dei casiNon rallenta la curva dei contagi negli Stati Uniti che ora contano 3.117.946 casi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese ha il numero più alto di vittime nel mondo a causa del Coronavirus per un totale di 133.290. Segue il Brasile con 1.755.779 casi e 69.184 vittime. Terzo posto per l’India che nel giro di ... Leggi su open.online

Oltre 550.000 morti in tutto il mondo, 12 milioni di casi. La pandemia del nuovo coronavirus ha ucciso oltre 550.000 persone in tutto il mondo dalla fine di dicembre, più della metà delle quali nei qu ...

A Dacca il business dei test falsi: «Venduti anche nelle copisterie»

LA CODA PER IL TEST Qualche giorno fa ad esempio, all’esterno del General Hospital di Mugda, una delle strutture più all’avanguardia di Dacca, come al solito c’era una lunghissima coda di cittadini pr ...

Oltre 550.000 morti in tutto il mondo, 12 milioni di casi. La pandemia del nuovo coronavirus ha ucciso oltre 550.000 persone in tutto il mondo dalla fine di dicembre, più della metà delle quali nei qu ...

A Dacca il business dei test falsi: «Venduti anche nelle copisterie»

LA CODA PER IL TEST Qualche giorno fa ad esempio, all'esterno del General Hospital di Mugda, una delle strutture più all'avanguardia di Dacca, come al solito c'era una lunghissima coda di cittadini pr ...