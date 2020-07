Coronavirus, nuovi focolai a Bologna e Cittadella, Conte: “siamo pronti” (Di venerdì 10 luglio 2020) Un cittadino africano positivo dopo un matrimonio con 91 ospiti: è il padre della sposa. Allarme a Bologna ancora nei centri logistici. Tra i molteplici focolai di Coronavirus scoppiati in questi giorni in tutta Italia, a preoccupare tornano i centri logistici di Bologna. Dopo l’emergenza scoppiata in Bartolini, in zona Roveri a Bologna, 31 casi positivi al Covid sarebbero stati registrati in Tnt, sempre nel capoluogo emiliano. “Si tratta di contagi accertati da tamponi” – ha precisato a Fanpage.it Simone Carpeggiani, coordinatore provinciale di SiCobas. Il numero di positivi potrebbe aumentare nelle prossime ore, quando arriveranno i risultati dei restanti test effettuati sui circa 300 dipendenti dell’azienda. Stando a quanto riferisce il ... Leggi su chenews

