Canon EOS R5 ed R6: “nuovo concetto di mirrorless professionali” (Di venerdì 10 luglio 2020) Canon EOS R5 ed R6 sono le nuove mirrorless di fascia alta annunciare dall’azienda giapponese che definisce come nuovo concetto per i professionisti.Le due fotocamere sono disponibili al preordine con spedizione dal 27 agosto prossimo per la R6, mentre non vi è ancora una data di spedizione per la più costosa R5.Dopo la solida entrata di Canon nel mirrorless full-frame con EOS R nel 2018 e EOS RP più economico dell’anno scorso, la R5 è una vera ammiraglia di livello professionale.Come usare la tua reflex come Webcam (Canon e Sony)mirrorless professionali Canon EOS R5 ed R6Canon EOS R5 ed R6 sono le due nuove mirrorless professionali presentate dall’azienda giapponese. ... Leggi su pantareinews

