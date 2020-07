Autostrade, indagato l'ad Tomasi (Di venerdì 10 luglio 2020) Nel pieno della trattativa sulla revoca delle concessioni arriva un duro colpo per l’ad di Autostrade Roberto Tomasi che - secondo la Repubblica - risulterebbe iscritto nel registro degli indagati dalla magistratura di Genova per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. “Da responsabile della progettazione e della installazione” delle barriere antirumore lungo la rete autostradale italiana - Tomasi, scrive Repubblica - “aveva partecipato al Comitato Grandi Opere che aveva deliberato l’acquisto e la messa in opera delle strutture fonoassorbenti”. Leggi su huffingtonpost

