Ato Rifiuti, Tropeano: “La nostra gestione è improntata sulla massima trasparenza” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Valentino Tropeano, presidente di Ato Rifiuti Avellino. “Le fantasiose ricostruzioni sul percorso avviato dall’Ato Rifiuti di Avellino per l’individuazione di un sito in cui allocare un impianto per il trattamento dei Rifiuti organici impongono alcune precisazioni. Anzitutto, non esiste alcun comitato segreto, tantomeno si è immaginato di mettere a segno un blitz. La gestione dell’Ato Rifiuti di Avellino è improntata sulla massima trasparenza, tanto che – in occasione della prima convocazione del Consiglio d’Ambito del 30 giugno, mai celebrata a causa di un errore formale nella comunicazione inviata ai ... Leggi su anteprima24

