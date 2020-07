Atlantia, passo indietro dei Benetton Cederanno il controllo di Autostrade (Di venerdì 10 luglio 2020) I Benetton sono pronti al deciso passo indietro e trattano col governo su tutta la linea. Il governo chiede una riduzione immediata delle tariffe fino al 10%, Autostrade partiva dal 5% ma è disposta a trattare. Il governo chiede 3, 4 miliardi di compensazioni, Autostrade fino a ieri era ferma a 3 ma è disposta a trattare. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Atlantia, passo indietro dei Benetton Cederanno il controllo di Autostrade - IIIFili : @PaolaTavernaM5S Con le negligenze anche del pd ci governate e avallate le loro scelte. Prossimo passo la srl socia di atlantia? -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia passo

«O arriva una proposta vantaggiosa per lo Stato o procediamo alla revoca, pur consapevoli che comporta insidie giuridiche». Il premier Giuseppe Conte aveva lasciato intendere pubblicamente già prima d ...Cassa depositi e prestiti disposta ad effettuare l'aumento di capitale decisivo per far scendere le quote di Atlantia sotto il 50% I Benetton sono pronti al deciso passo indietro e trattano col govern ...