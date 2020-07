Acquistare il Catania è un vero affarone. Intanto, ciak Sigi…ra con un azionariato (troppo) diffuso (Di venerdì 10 luglio 2020) Al Calcio Catania, che ha bisogno di tanta liquidità per non rimanere schiacciato dai debiti, serve un nuovo acquirente forte e ricco. Le squadre di calcio sono oggi assimilabili alle imprese tradizionali e il loro obiettivo primario non può più essere circoscritto alla dimensione sportiva, ma deve necessariamente comprendere l’equilibrio economico-finanziario di lungo termine.LA SIGI E L'azionariato (troppo) diffusoAd oggi l’unico investitore che ha gettato la maschera dichiarandosi interessato al Calcio Catania è la Sigi Spa, ma tutto potrebbe succedere il giorno dell’apertura della procedura competitiva. Nonostante Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara stiano facendo di tutto per agganciare nuovi soci, gli inviti però stanno assumendo una ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Acquistare il Catania è un vero affarone. Intanto, ciak Sigi...ra con un azionariato (troppo) diffuso -… - CataniaToday : Posta Elettronica Certificata: tutte le informazioni per Catania -

Ultime Notizie dalla rete : Acquistare Catania Acquistare il Catania è un vero affarone. Intanto, ciak Sigi…ra con un azionariato (troppo) diffuso ItaSportPress Operazione GdF Catania: coinvolti tre soggetti della S.I.G.I.

30 persone indagate in seguito ad un'operazione della Guardia di Finanza etnea: tra loro personaggi presenti nella cordata interessata all'acquisto del Calcio Catania. 30 persone sono state indagate, ...

