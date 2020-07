Tommaso Rea ha tentato il suicidio nella sua tabaccheria (Di giovedì 9 luglio 2020) Tommaso Rea ha cercato di togliersi la vita nella sua tabaccheria tagliandosi gola e polsi. L’uomo era molto conosciuto a Somma Vesuviana (Napoli) Il 52enne Tommaso Rea, titolare della tabaccheria a Somma Vesuviana (Napoli), ha tentato di togliersi la vita tagliandosi i polsi e la gola. L’uomo, segretario di una lista civica che sostiene la … L'articolo Tommaso Rea ha tentato il suicidio nella sua tabaccheria proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

wam_the : Tabaccaio in un lago di sangue: si è sgozzato da solo - NapoliToday : #Cronaca Grave il tabaccaio ferito nel suo negozio. Per i carabinieri è tentato suicidio - Notiziedi_it : Tommaso Rea trovato in una pozza di sangue in tabaccheria: è grave - corrmezzogiorno : #Napoli Tommaso Rea trovato in una pozza di sangue in tabaccheria - infoitinterno : Tommaso Rea, tabaccaio e politico del Vesuviano, trovato in una pozza di sangue. È grave -