Tachtsidis, che sfogo sui social! Il centrocampista del Lecce sbotta: “Mi avete rotto il c…” (Di giovedì 9 luglio 2020) Continui e ripetuti attacchi per le prestazioni deludenti. Alla fine Panagiotis Tachtsidis è esploso e ha risposto alle critiche. Il centrocampista del Lecce, assente contro la Lazio per squalifica, ha assistito alla gara dalla tribuna e ha esultato per la vittoria della sua squadra insieme a Lapadula e Meccariello. Proprio quella foto è stata riproposta su Instagram ed è stata l’occasione per il greco di rispondere a qualche critica di troppo da parte dei tifosi salentini: “Mi avete rotto il caz… voi che criticate non sapete che colore ha la palla e parlate pure. L’unica cosa che mi interessa è il gruppo Allora cominciate a stare un po’… Passione per il gruppo e per la vittoria”. In basso la storia Instagram di ... Leggi su calcioweb.eu

