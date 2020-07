Spal-Udinese, le probabili formazioni: Petagna contro Lasagna, dubbi in difesa (Di giovedì 9 luglio 2020) Spal-Udinese, le probabili formazioni – Si conclude la giornata valida per il campionato di Serie A, alle 19.30 una sfida fondamentale per la salvezza: quella tra Spal e Udinese. Ultima chance per i padroni di casa che hanno bisogno dei tre punti per provare a tornare in corsa, gli ospiti possono allontanarsi dalla zona rossa e cercano un risultato positivo dopo il successo del Lecce contro la Lazio che ha cambiato le carte in tavola. Prevista qualche novità per la Spal, ma sono tanti i dubbi, in difesa dovrebbe esserci Salamon, ballottaggio tra Reca e Sala con il primo favorito. A centrocampo scelte già decise, sicuro del posto in attacco Petagna, il dubbio ... Leggi su calcioweb.eu

