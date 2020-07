Scomparsa Naya Marie Rivera, stella di Glee (Di giovedì 9 luglio 2020) Scomparsa Naya Marie Rivera, stella della serie televisiva Glee. Era al lago Piru insieme con suo figlio. Si era tuffata in acqua e non è riemersa. Risulta dispersa Naya Marie Rivera, attrice e cantante venuta alla ribalta per la sua partecipazione alla serie televisiva Glee. Le ricerche sono iniziate dopo che era stato trovato un bambino di quattro anni da solo su una barca a noleggio. Solo in un secondo momento è emerso che si trattava del figlio dell’attrice e cantante americana. Scomparsa Naya Marie Rivera La notizia è stata lanciata da Stephanie Stanton, giornalista americana. Naya ... Leggi su newsmondo

