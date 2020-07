Roma, madre e figlio trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, madre e figlio trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio Due cadaveri sono stati trovati in un’abitazione in via Giuseppe Cei, zona Torpignattara, a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto sono presto giunti i carabinieri della stazione di Torpignattara e del Nucleo investigativo di via in Selci. Le due persone morte sono madre e figlio. Quest’ultimo si è tolto la vita sparandosi. Secondo gli inquirenti, un 58enne Romano avrebbe sparato un colpo di pistola all’anziana madre, eritrea di 78 anni e malata di ... Leggi su tpi

Adnkronos : #Roma, spara alla madre e si uccide - affariroma : Madre e figlio trovati morti in casa a Torpignattara: è omicidio-suicidio - - Affaritaliani : Madre e figlio trovati morti in casa a Torpignattara: è omicidio-suicidio - tydragg : -fatto sta che intervení persino mia madre dicendo alla prof di religione che non era necessario fare una tragedia… - CrisciEdoardo : RT @romatoday: roma Choc a #Torpignattara, madre e figlio trovati morti in casa: indagano i carabinieri -