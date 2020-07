Roma ha paura, lo stop ai voli da Dacca non ferma i bengalesi: a Fiumicino ne sbarcano altri 5 col Covid (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma ora ha paura, lo stop ai voli da Dacca non ferma i bengalesi: altri 5 positivi al Covid sbarcano a Fiumicino. Il volo della Qatar Airways, con 125 passeggeri a bordo, già ieri all’arrivo intorno alle 17 ha creato non pochi problemi sanitari e diplomatici. E infatti, come riporta oggi il sito dell’Adnkronos tra gli altri: «Sono risultati positivi al tampone» per la diagnosi di Covid-19 «5 passeggeri dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino dal volo della Qatar Airways. I passeggeri sono stati tutti sottoposti a tampone e sono in isolamento». Roma, ancora ... Leggi su secoloditalia

Noiconsalvini : ROMA, MAXI RISSA TRA STRANIERI: CAOS E PAURA A CORNELIA! Sul posto ci sono carabinieri e polizia di Roma Capitale… - HuffPostItalia : Bimbi positivi al Covid, paura al centro estivo a Roma. Subito mille tamponi - Rocco_italiano2 : RT @Gianmar26145917: #Roma, maxi-rissa a bottigliate tra stranieri: paura su Circonvallazione Cornelia...Solo l'intervento delle FdO ha rip… - SecolodItalia1 : Roma ha paura, lo stop ai voli da Dacca non ferma i bengalesi: a Fiumicino ne sbarcano altri 5 col Covid… - DFailli : RT @BuompaneG: Brava Virginia, anche le intimidazioni di oggi ti fanno capire che stai andando nella direzione giusta. Il potere criminale… -