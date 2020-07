Pierluigi Diaco accusa la “dittatura social” e decide di eliminarsi dai social (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono giorni che Pierluigi Diaco deve fare i conti con le critiche social ricevute dopo alcuni episodi avvenuti nel programma estivo Io e Te, da lui condotto, in cui il presentatore stesso ha replicato in modo stizzito a diversi ospiti e ad un autore del programma. I telespettatori hanno duramente criticato le uscite di Diaco, ritenute poco professionali, e i post contenenti i video incriminati sono stati commentati da migliaia di utenti che hanno addirittura chiesto provvedimenti alla Rai. Dal canto suo, Diaco ha deciso di replicare in diretta spiegando di aver perso la pazienza nei momenti in cui in realtà cercava aiuto da chi gli stava intorno, inoltre ha chiesto di non giudicare i personaggi televisivi basandosi solo su questi episodi diffusi online. Gli utenti non hanno dato molto ... Leggi su trendit

