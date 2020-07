OnePlus ha avviato il rollout di un importate update per OnePlus 8 e 8 Pro (Di giovedì 9 luglio 2020) OnePlus ha rilasciato l'aggiornamento OxygenOS 10.5.10 per OnePlus 8 Pro e la versione 10.5.8 per OnePlus 8 con molte ottimizzazioni L'articolo OnePlus ha avviato il rollout di un importate update per OnePlus 8 e 8 Pro proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Basterà quindi avviare l'app AR OnePlus Nord AR il 21 luglio 2020 alle 16.00 ora italiana per assistere all'evento di lancio di OnePlus Nord, seguendo le istruzioni sullo schermo (verificare di avere ...

OnePlus Nord in arrivo il 21 luglio: il lancio per la prima volta al mondo in realtà aumentata. Come seguirlo

Abbiamo finalmente una data: il prossimo 21 luglio 2020, OnePlus presenterà il nuovo OnePlus Nord, il primo device dell’ultima linea di smartphone del brand. In questo caso ci si attende molto da OneP ...

