Omicidio Polizzi, la Cassazione conferma l'ergastolo e l'assassino rimesso in libertà a gennaio ora dovrà tornare in carcere (Di giovedì 9 luglio 2020) "Giustizia è fatta" il commento dei familiari e di Julia Tosti, la ragazza di Alessandro Polizzi, sfuggita all'agguato. Condanna a vita per Riccardo Menenti, 16 anni per suo figlio. Leggi su repubblica

