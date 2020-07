Omicidio a Casoria: un 18enne è stato ucciso con quattro colpi di pistola (Di giovedì 9 luglio 2020) Casoria: ieri sera un ragazzo di 18 anni è stato ucciso con quattro colpi di pistola. Ferito uno dei suoi amici. Omicidio ieri sera a Casoria, dove intorno alle 22 in Via Castagna un 18enne incensurato, Antimo Giarnieri, è stato ucciso a colpi di pistola. Come riporta “Il Mattino”, il ragazzo è stato ferito da quattro proiettili per poi essere trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove è arrivato già morto. Tre le persone che erano in compagnia del 18enne: uno di questi è stato ferito da un proiettile al fianco sinistro. Anche ... Leggi su 2anews

wam_the : Ucciso a colpi di pistola per strada, la tragica morte di un ragazzo di 18 anni - SkyTG24 : Casoria, ucciso ragazzo di 18 anni: ferito un altro uomo - Adnkronos : Omicidio a #Casoria, 18enne ucciso a colpi di pistola - StraNotizie : Omicidio a Casoria, 18enne ucciso a colpi di pistola -