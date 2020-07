Ntt Data Discovery, la piattaforma hi-tech che mette in rete aziende e startup (Di giovedì 9 luglio 2020) È disponibile da oggi Ntt Data Discovery, piattaforma innovativa che rappresenta l’ingresso privilegiato al mondo delle startup creata da Ntt Data, branch italiana dell’omonima multinazionale giapponese, leader nella consulenza e nei servizi It. E’ quanto si legge in una nota. Ntt Data Discovery, si legge, vuole essere uno spazio di collaborazione tra aziende e startup. Queste ultime potranno registrarsi e le aziende potranno cercare la startup adatta allo sviluppo del proprio business, sulla base di bisogni realmente percepiti. Le startup potranno registrarsi inserendo le informazioni necessarie a una prima valutazione da parte del team di esperti Ntt ... Leggi su ildenaro

