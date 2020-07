No, Monica Cirinnà non ha mai indossato una maglietta con su scritto «meglio camorrista che fascista» (Di giovedì 9 luglio 2020) Mercoledì 8 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità di un’immagine pubblicata l’8 luglio su Facebook che ritrarrebbe la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà con indosso una maglietta recante la scritta «meglio camorrista che fascista». Nell’immagine pubblicata, Cirinnà abbraccia il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Si tratta di un’immagine modificata. L’immagine oggetto di verifica, che ritrae Cirinnà con la maglietta modificataLa fotografia originale risale infatti al 13 ottobre 2018 ed è stata scattata nel corso di un evento politico a sostegno della candidatura a segretario del Pd di Zingaretti, e ... Leggi su facta.news

