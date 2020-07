Milan: nasce la partnership con Roc Nation, la società del rapper Jay-Z (Di giovedì 9 luglio 2020) Insieme avevano organizzato “From Milan with Love”, un evento digitale per raccogliere fondi da destinare agli enti in prima linea contro la diffusione del coronavirus. Il successo dell’evento ha convinto il Milan e Roc Nation (la società del rapper Jay-Z) a legarsi per altri e nuovi progetti futuri. Il club ha spiegato gli obiettivi di questa partnership senza precedenti. I punti cardine di questa nuova unione saranno la filantropia, la programmazione musicale, le collaborazioni in ambito di merchandising, l’amplificazione del brand e delle attività creative, l’esecuzione di una digital strategy, le vendite commerciali e gli eventi culturali. Questo il commento di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ai canali ufficiali del ... Leggi su ilnapolista

