Matilde Gioli, il messaggio che fa contenti i fan della serie Doc – Nelle tue mani (Di giovedì 9 luglio 2020) I milioni di fan della fiction Rai Doc – Nelle tue mani possono ritenersi fortunati. L’attrice Matilde Gioli, interprete di Giulia Giordano, ha rivelato che le riprese stanno per riprendere e che a breve arriverà dunque il gran finale. L’interruzione della produzione di Doc – Nelle tue mani L’emergenza Coronavirus ha messo fine ad ogni produzione televisiva. Per questo motivo il successo della prima stagione di Doc – Nelle tue mani è stato troncato sul nascere. In effetti le quattro puntate, andate in onda proprio durante il lockdown, avevano ottenuto una media di 8 milioni di telespettatori. Ma ora Matilde ... Leggi su thesocialpost

Il Cinema America va avanti ma senza molti dei film in cartellone: "Impedite proiezioni gratuite"

Ieri la prima delle “non proiezioni” con Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo e Matilde Gioli, intervistati da Michela Murgia. Non si ferma lo scontro che vede opposti da una parte Anica e Anec, ...

Cinema America (Roma): ecco il programma dall’8 al 12 luglio

Da mercoledì 8 fino a domenica 12 luglio, il programma prevede l’arrivo a Trastevere mercoledì 8 luglio di Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo e Matilde Gioli, per un incontro sul film [*] “Moschettieri ...

