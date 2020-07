Mastella: “Non cambio idea se mi sposto di banco. Salvini non può farmi la morale” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAriano Irpino (Av) – “Non cambio opinione se mi sposto di banco, la mia idea di centro resta impermeabile ad ogni tipo di crocevia o sviluppo sul piano politico”. Così Clemente Mastella, oggi ad Ariano Irpino, per inaugurare la sede di “Noi Campani con De Luca“. Al fianco della fascia tricolore di Benevento presenti Guerino Gazzella e Bruno Aliberti. Non sono mancate le stoccate contro Lega e Movimento 5 Stelle: “Ogni tanto vedo che scende in Campania questo oracolo del Nord (chiaro riferimento al leader del Carroccio, Matteo Salvini) continua a parlare di me. Ogni volta mi chiedo se sono le stesse persone che nel 2018 attuò una campagna elettorale feroce contro il Movimento 5 Stelle per poi allearsi per ... Leggi su anteprima24

kiara86769608 : RT @gioatriz: Bertinotti (più noto come Bertinight) il comunista?? caviale e champagne, Pisanu, il berluschino e Mastella, il democristiano… - ringetto65 : RT @gioatriz: Bertinotti (più noto come Bertinight) il comunista?? caviale e champagne, Pisanu, il berluschino e Mastella, il democristiano… - ilCiriaco : #Irpinia “Non cambio idea se mi sposto di banco. Salvini? Non può farmi la morale, si è alleato con il M5S”: Mastel… - DaniezSan : Non posso essere #Berlinguer? Ah, non posso? No, al massimo puoi essere Mastella. - IosonoFranj : RT @gioatriz: Bertinotti (più noto come Bertinight) il comunista?? caviale e champagne, Pisanu, il berluschino e Mastella, il democristiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella “Non Calenda: « Salvini non è Orban, ci serve un’identità repubblicana» Corriere della Sera