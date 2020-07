Luther, Idris Elba riaccende le speranze: "Un film è vicino" (Di giovedì 9 luglio 2020) Idris Elba anticipa che lo sviluppo di un film ispirato alla serie poliziesca inglese Luther sarebbe ormai prossimo e i fan sono impazienti di saperne di più. La star inglese Idris Elba torna ad anticipare la possibilità di vedere presto un film ispirato alla serie poliziesca BBC Luther. Secondo Sky News, Elba avrebbe anticipato che il progetto sarebbe ormai imminente. "Non esiste un piano formale per Luther al momento. Ho chiarito che mi piacerebbe vedere il ritorno di Luther in forma di film. E posso dirvi che siamo vicini" ha dichiarato Idris Elba, impegnato a promuovere la terza stagione della serie tv semi-autobiografica In the Long ... Leggi su movieplayer

