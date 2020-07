L’unica via di salvezza? Invertire il mercato del lavoro (Di giovedì 9 luglio 2020) L’apocalisse lavoro è sempre più vicina. Secondo l’Ocse nel 2020 l’Italia avrà almeno 1,15 milioni di occupati in meno e il nostro tasso di disoccupazione potrebbe arrivare al 12,4% (oggi, con il blocco dei licenziamenti ancora in vigore, è al 7,8%). La Commissione Europea afferma che il Pil italiano rischia di crollare dell’11,2% entro fine anno, mentre secondo Istat fino a un’azienda su tre rischia di fallire.In questo quadro da far tremare i polsi non solo le idee su come evitare il disastro economico e la disoccupazione di massa latitano, ma le poche che si vedono sembrano ripercorrere vecchi schemi. Il governo discute un rilancio del Reddito di Cittadinanza e sta pensando a bonus e incentivi per le assunzioni, ma può bastare? Probabilmente, no. Se vogliamo sopravvivere allo tsunami ... Leggi su huffingtonpost

