Intimo color carne trasparente. Risultato? Si vede tutto: Elisabetta Canalis, la foto-scandalo | Guarda (Di giovedì 9 luglio 2020) Fermi tutti, perché questa foto farà discutere. O meglio, parlare. Provocante, sexy, seducente. E con un clamoroso effetto nude-look. La protagonista è l'eterna e meravigliosa Elisabetta Canalis, che si mostra come potete vedere qui sotto su Instagram. La showgirl sarda si fa immortalare con una tazzina in mano, "italian breakfast" recita la didascalia dell'immagine. Ma questo è un dettaglio. L'attenzione viene catturata per intero dal completo Intimo che indossa, color carne, che come detto la fa sembrare quasi senza veli. Almeno per qualche istante. Ma non è tutto. Il reggiseno è trasparente, e così... insomma, si vede tutto. Una foto ... Leggi su liberoquotidiano

uomobeta : @Almola_S Corriamo al più presto voglio un completo color TEGOLA compreso l'intimo - LagnaLibera : Da HM in buenos aires è magicamente comparso l'intimo color carne in un colore scuro, vedi a volte a buttare giù le statue -

Ultime Notizie dalla rete : Intimo color Chiara Ferragni si tira su l’intimo e…scattano i like SoloDonna Elisabetta Canalis, intimo color carne trasparente: si vede tutto, la foto-scandalo

Fermi tutti, perché questa foto farà discutere. O meglio, parlare. Provocante, sexy, seducente. E con un clamoroso effetto nude-look. La protagonista è l'eterna e meravigliosa Elisabetta Canalis, che ...

Elisabetta Canalis in intimo per la colazione vista mare: curve e trasparenze da capogiro

Vi anticipiamo soltanto che, in suddetto scatto, la bella Canalis si lascia immortalare con indosso un intimo di color carne davvero fantastica, ma soprattutto con delle trasparenza davvero da urlo.

Fermi tutti, perché questa foto farà discutere. O meglio, parlare. Provocante, sexy, seducente. E con un clamoroso effetto nude-look. La protagonista è l'eterna e meravigliosa Elisabetta Canalis, che ...Vi anticipiamo soltanto che, in suddetto scatto, la bella Canalis si lascia immortalare con indosso un intimo di color carne davvero fantastica, ma soprattutto con delle trasparenza davvero da urlo.