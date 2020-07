Giro delle 13 cime in meno di 8 ore Impresa del bergamasco Boffelli (Di giovedì 9 luglio 2020) Prestigioso primato per l’atleta trentino della Val di Rabbi Gil Pintarelli che, insieme al bergamasco William Boffelli, compagno di squadra del Crazy Idea Team, ha centrato il record delle 13 cime del gruppo dell’Ortles Cevedale, soffiandolo ai valtellinesi Robert Antonioli e Stefano Confortola. Leggi su ecodibergamo

