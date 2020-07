Fiumicino, è allarme per le nuove gangs di adolescenti: scorribande notturne senza freni, ma nessuno interviene (Di giovedì 9 luglio 2020) “Aho’, mi padre gli ha detto: dammela bona la ‘robba’ se no te sequestro er negozio” – la frase gridata in strada da un adolescente, capelli biondi tinti senza freni inibitori, ai compagni di combriccola anch’essi esagitati, mette i brividi. E suscita interrogativi inquietanti. Sono gli stessi ragazzini che questa notte all’una – dopo aver sparato sulla spiaggia petardi illegali che hanno scatenato i latrati dei cani della zona e svegliato bruscamente molte persone – hanno continuato a spadroneggiare indisturbati nella zona tra via del Portico Placidiano e viale delle Meduse con scooter dai motori truccati. Gli stessi ragazzini che tra i banchi di scuola parlano di “bamba” come fosse un gioco o un vanto, incuranti di chi li osserva e di chi li ascolta. Sono le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

sabrinatehilim : RT @MarcoTastardi: #Coronavirus, 135 bengalesi atterrati a Fiumicino subito rimpatriati. Quarantena per gli altri passeggeri. Il primo caso… - CorriereCitta : Fiumicino, è allarme per le nuove gangs di adolescenti: scorribande notturne senza freni, ma nessuno interviene - MarcoTastardi : #Coronavirus, 135 bengalesi atterrati a Fiumicino subito rimpatriati. Quarantena per gli altri passeggeri. Il primo… - bizcommunityit : Coronavirus, fermato l'aereo in arrivo a Fiumicino dal Qatar: 'Niente sbarco per i cittadini del Bangladesh' - francoliver2 : Coronavirus, l'allarme del sindaco di Fiumicino: 'In arrivo a Roma un volo da Doha con 130 bengalesi' -