Dramma nella taiga | giovane madre di due bambini muore per le ferite causate da un orso

Una giovane donna russa è morta a causa dell'aggressione di un orso selvatico mentre camminava vicino al lago, dove si trovava in vacanza. Anastasia Lukashova, 39 anni, è stata rinvenuta dal marito gravemente ferita. I due si trovavano insieme in vacanza nel distretto di Severo-Yeniseyk, in Russia. La donna era un imprenditrice e si occupava …

