Daydreamer - Le ali del sogno trama 10 luglio 2020: Can geloso del misterioso Levent (Di giovedì 9 luglio 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45. La trama vede Can geloso perchè l'arrivo di Levent confonderà le idee a Sanem. Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama prospetta crisi di gelosia all'orizzonte per il povero Can, che dovrà fare i conti con il fascino misterioso di Levent. Nonostante ls delusione per aver trovato Polen a casa di Can, Sanem è tornata a lavorare a pieno ritmo in azienda. Alla Fikri arriva Levent, il titolare dell'azienda di prodotti organici nonché primogenito di Remide. Il ... Leggi su movieplayer

MediasetPlay : La lunga estate sulle ali del sogno continua... su #Canale5 ed in streaming! Scopri tutte le trame della settimana… - Noovyis : (Daydreamer - Le ali del sogno trama 10 luglio 2020: Can geloso del misterioso Levent) - - NargesPaydar : RT @Mirellacaporal1: Can e Sanem ci aspettano per un nuovo episodio di #Daydreamer Le Ali del Sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? https://t.co… - Elisabe72539214 : RT @Mirellacaporal1: Can e Sanem ci aspettano per un nuovo episodio di #Daydreamer Le Ali del Sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? https://t.co… - Elisabe72539214 : RT @Mirellacaporal1: Tra poco nuovo episodio di #DayDreamer Le ali del sogno #canale5 #CanYaman #DemetÖzdemir ? -