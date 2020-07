Da martedì Consigli in modalità mista, De Vito: massima partecipazione (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – Dal 14 luglio l’Assemblea capitolina si svolgera’ in modalita’ ‘mista’, vale a dire con la doppia possibilita’ per i Consiglieri di poter partecipare in presenza in aula Giulio Cesare oppure in collegamento in videoconferenza. Ad annunciarlo e’ stato il presidente Marcello De Vito in apertura dei lavori di oggi: “Questo e’ il venticinquesimo Consiglio in videoconferenza, finora si sono svolte 277 commissioni e sono state approvate 54 delibere e 33 mozioni. Abbiamo cominciato, per volonta’ di molti gruppi e per una maggiore efficienza, a tornare in Aula.” “Dalla prossima seduta- ha proseguito De Vito- per aumentare al massimo la partecipazione il Consiglio si svolgera’ in aula ... Leggi su romadailynews

