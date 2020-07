Coronavirus, lieve aumento dei positivi in Campania (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania ha diramato il bollettino aggiornato sulla situazione Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 nuovi casi di positività su 1587 tamponi analizzati. Il totale dei contagiati da inizio pandemia sale a 4.755. Non si registrano decessi e c’è un nuovo guarito. I guariti salgono dunque a 4.091, mentre il totale dei deceduti per cause legate al Coronavirus resta fermo a 432. positivi del giorno: 5 Tamponi del giorno: 1.587 Totale positivi: 4.755 Totale tamponi: 298.217 Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 1 Totale guariti: 4.091 (di cui 4.091 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lieve Coronavirus Italia, ultime news. Il bollettino: 229 nuovi casi e 12 morti in 24 ore. LIVE Sky Tg24 Coronavirus, il bollettino di oggi 9 luglio: 12 morti e 214 nuovi casi

Scende ancora il numero dei contagiati da coronavirus in Italia. Sono 13.459 i positivi, 136 in meno rispetto a ieri. I casi totali sono 242.363.Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 12, per un tot ...

Coronavirus, anche oggi in Calabria 1 solo nuovo caso positivo sempre in Provincia di Reggio: aumentano i tamponi, situazione sempre confortante

Infine restano 24 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, una più di ieri. (Quotidiano online) – Cosenza: 2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; ...

