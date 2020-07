Coronavirus, in Lombardia i contagi superano quota 100. Preoccupa Milano con il doppio dei casi (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (9 luglio)Il bollettino del 9 luglio I dati di giovedì 9 luglio 2020 Tornano a salire i contagi in Lombardia: oggi +119 casi da Coronavirus contro i +71 di ieri e i +53 del giorno prima. Seppur in calo, anche oggi si registrano 5 morti: ieri, invece, erano 12, il giorno prima 13. Il numero delle vittime, dall’inizio della pandemia, sale quindi a 16.730. I pazienti ricoverati, allo stato attuale, sono 201 (-10 rispetto a ieri, quando erano 211): in terapia intensiva ci sono ancora 31 persone (-3). I guariti, oggi, sono 67.467 mentre i dimessi 2.216. In 24 ore sono stati effettuati +11.812 tamponi contro i +10.675 di ieri per un totale di 1.114.827 tamponi dall’inizio della pandemia. Si segnalano, infine, i dati di Milano provincia ... Leggi su open.online

