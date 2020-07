Corea del Sud, trovato morto il sindaco di Seul: era scomparso da ore. La figlia: “Ha lasciato parole simili a un testamento” (Di giovedì 9 luglio 2020) Corea del Sud, trovato morto il sindaco di Seul Park Won-soon Si è risolto nel peggiore dei modi il mistero che nelle ultime ore aveva avvolto Seul, la capitale della Corea del Sud: il sindaco, Park Won-soon, è stato trovato morto dopo essere scomparso per ore. A lanciare l’allarme, nella mattinata di oggi, era stata la figlia del primo cittadino: “Mio padre se ne è andato quattro o cinque ore fa dopo avere lasciato parole simili a un testamento. Il suo telefono attualmente è spento”, aveva detto. parole che avevano fatto pensare al peggio. Nonostante ciò, per ... Leggi su tpi

MarcoCampa10 : RT @carlasignorile: #Corea del Sud, trovato morto il sindaco di #Seul, si sospetta un suicidio. Aveva 64 anni ????#Seoul mayor - #ParkWonSoo… - wQQn : RT @SkyTG24: Corea del Sud, ritrovato morto il sindaco di Seul Park Won-soon - kermit290179 : RT @carlasignorile: #Corea del Sud, trovato morto il sindaco di #Seul, si sospetta un suicidio. Aveva 64 anni ????#Seoul mayor - #ParkWonSoo… - SkyTG24 : Corea del Sud, ritrovato morto il sindaco di Seul Park Won-soon - SquidAppIT : Corea del Sud: trovato morto il sindaco di Seul, Park Won-soon. FOTO -

Secondo quanto riportato dall'agenzia Yonhap, che cita la polizia, il primo cittadino della capitale sudcoreana è stato trovato senza vita dopo che nella mattinata di oggi, 9 luglio, non si era presen ...