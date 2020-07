China White: la potente droga che uccide più del fentanyl – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Si chiama China White, la potente droga che uccide più del fentanyl: cos’è lo stupefacente e quali sono i rischi derivati dall’assunzione. Con China White si sono intese a lungo forme purissime di eroina. Oggi, si fa riferimento con questo termine al fentanyl, ma soprattutto a un suo derivato più potente. Il nome deriva dal … L'articolo China White: la potente droga che uccide più del fentanyl – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

China White: la potente droga che uccide più del fentanyl – VIDEO

Si chiama China White, la potente droga che uccide più del fentanyl: cos’è lo stupefacente e quali sono i rischi derivati dall’assunzione. Con China White si sono intese a lungo forme purissime di ...

Si chiama China White, la potente droga che uccide più del fentanyl: cos’è lo stupefacente e quali sono i rischi derivati dall’assunzione. Con China White si sono intese a lungo forme purissime di ...Sanremo. Torna in tv la serie Narcotica, in onda a partire da questa sera, alle 23,20 su Rai 3. Il viaggio sulle rotte del narcotraffico raccontato in cinque puntate parlerà anche dei bambini del Cata ...