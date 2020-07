Che Dio ci aiuti 5, arrivano Benji e Fede: anticipazioni puntata 9 luglio in replica (Di giovedì 9 luglio 2020) Ci sono anche Benji e Fede nella puntata di Che Dio ci aiuti in onda, in replica, giovedì 9 luglio in prima serata su Rai 1. Continua quindi la riproposizione della quinta stagione in attesa della sesta, per la quale finalmente sono iniziati i lavori come ha fatto sapere Elena Sofia Ricci, protagonista indiscussa nei panni di Suor Angela. Che Dio ci aiuti 6, Elena Sofia Ricci sul set della sesta stagione per i nuovi episodi Che Dio ci aiuti 5, anticipazioni sesta puntata in replica 9 luglio Tredicesimo episodio – Battiti Mentre suor Angela insieme a Pietro cerca di salvare una ragazza che crede che la vita sia un gioco, Ginevra accetta di essere la finta fidanzata di Nico ... Leggi su tvzap.kataweb

