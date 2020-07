Tiki Taka, Piero Chiambretti verso la conduzione: sostituirà Pierluigi Pardo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Piero Chiambretti verso la conduzione di ‘Tiki Taka’. Il noto programma calcistico di Mediaset, secondo quanto rivelato da TvBlog, verrà affidato proprio a Chiambretti che sostituirà Pierluigi Pardo. Stando a quanto si legge sembrerebbe che il conduttore dovrà rinunciare al suo desiderio di lavorare con i bambini, per questioni di budget. Chiambretti che non ha vissuto giorni facili visto che ha perso la mamma a causa del Covid-19 e anche lui stesso ha contratto il virus, per fortuna senza nessuna conseguenza. Leggi su sportface

