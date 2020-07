Stefano De Martino sempre distratto | “Bisogna richiamarlo all’ordine” (Di mercoledì 8 luglio 2020) In queste settimane Stefano de Martino continua a essere al centro dell’attenzione mediatica per via della crisi con Belen Rodriguez. A difendere l’amico e collega è sempre Fatima Trotta, che parla del ballerino come una persona meravigliosa… Nonostante il fatto che Stefano De Martino in questi giorni sia costantemente al centro dell’attenzione mediatica del gossip … L'articolo Stefano De Martino sempre distratto “Bisogna richiamarlo all’ordine” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - exp0sami : Stefano De Martino e Mariana Rodriguez nuova coppia? Il weekend in barca ha aumentato i sospetti sul possibile flir… - VanityFairIt : Una relazione clandestina con Stefano De Martino? «Tutto falso». Punto @lapinella - SabatinoAlberto : Stefano De Martino tradisce Belen? Silenzio, tutto tace Belen si trova un altro? “Che puttana” Questo è il sessismo figli miei - ModaCorriere : Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: il gossip dell’estate -