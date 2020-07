Semplificazioni, sblocco cantieri solo in autunno: tra opere da commissariare anche l?anello ferroviario di Roma (Di mercoledì 8 luglio 2020) «Questo decreto, in una fase di grave emergenza, è il trampolino di lancio per l?Italia. Riduciamo finalmente la burocrazia e faremo correre il Paese rendendolo più agile,... Leggi su ilmattino

All'indomani dell'approvazione del decreto semplificazioni, destinato a sbloccare 130 opere pubbliche strategiche, il premier si dice entusiasta. I punti ancora da chiarire per conte sono solo per ...

Dal Governo Conte 130 opere strategiche sbloccate: interessate la Messina-Catania-Siracusa e la Ragusana

Per quanto riguarda la provincia di Siracusa con il raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa e con il raddoppio di corsia della Ragusana si mira a creare quelle infrastrutture che po ...

All'indomani dell'approvazione del decreto semplificazioni, destinato a sbloccare 130 opere pubbliche strategiche, il premier si dice entusiasta. I punti ancora da chiarire per conte sono solo per ...