Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei giornalisti per il video al figlio minorenne (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milano, 8 lug – Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia al consiglio di disciplina territoriale. Motivo? Ha reso identificabile a mezzo stampa il figlio minorenne, in violazione della Carta di Treviso. Come è noto, infatti, la blogger e giornalista pubblicista domenica 5 luglio ha ripreso il figlio Leon di 15 anni durante l’identificazione da parte delle forze dell’ordine dopo che il giovane aveva attaccato Matteo Salvini dandogli dell’omofobo e del razzista. Il giorno dopo sul giornale online The Post Internazionale (del quale è responsabile della sezione Cronaca e spettacoli) la Lucarelli celebrava il coraggio eroico del rampollo sulle orme materne, il quale a sua volta si era strappato le vesti per la repressione poliziesca che si era abbattuta su di lui (gli avevano chiesto le ... Leggi su ilprimatonazionale

