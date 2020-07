Scandalo mascherine, Colosimo: «Si è toccato il fondo, spariti 15 milioni e Zingaretti fa spallucce» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Scandalo mascherine alla Regione Lazio, Zingaretti fa spallucce. “Oggi è stata scritta la pagina più nera della politica regionale”. Il j’accuse è di Chiara Colosimo, che ha scoperchiato il caso Enotech. E la truffa milionaria delle mascherine fantasma. mascherine, Colosimo: scritta la pagina più nera “Questa mattina in Consiglio regionale abbiamo assistito alla resa delle istituzioni”. Così l’esponente del partito di Giorgia Meloni. “Sulla vicenda mascherine, infatti, la Giunta Zingaretti ci è venuta a dire che un’azienda può prendere quindici milioni di euro pubblici. E farli sparire. ... Leggi su secoloditalia

Scandalo mascherine, Nicola Zingaretti si è perso i soldi: mancano all'appello 13 milioni di euro

